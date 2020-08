Wie geht es Simon Cowell (60) mittlerweile? Am Sonntag wurde bekannt, dass der America's Got Talent-Juror beim Austesten eines Elektrobikes einen schlimmen Unfall gebaut hatte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und musste sofort notoperiert werden. Die Diagnose: Der gebürtige Brite zog sich eine schwere Rückenverletzung zu, die beinahe eine Querschnittslähmung hätte verursachen können. Jetzt gibt es ein Gesundheitsupdate von dem TV-Mogul!

Insgesamt musste Simon sechs Stunden lang auf dem OP-Tisch liegen. Bei diesem Eingriff wurde ihm ein Metallstab in den Rücken eingesetzt, um seine Wirbelsäule zu stabilisieren. Ein Insider erzählte gegenüber Daily Mail, dass das Rückenmark des 60-Jährigen nicht beschädigt und die Hoffnung deshalb groß sei, dass die Verletzung keine langfristigen Auswirkungen auf seine Mobilität habe. "Es ist eine schlimme Verletzung, aber die Ärzte haben gesagt, dass er sehr viel Glück hatte", verrät die Quelle. Inzwischen gehe es ihm den Umständen entsprechend gut.

Ein weiterer Insider enthüllte, dass sich Simon jetzt erholen würde und für den kommenden Monat alle seine Termine abgesagt seien. Lauren Silverman (43), die Partnerin der TV-Bekanntheit und Mutter seines Sohnes, durfte ihn bereits kurz besuchen.

Getty Images Simon Cowell bei einem Event in Pasadena im Oktober 2019

Instagram / simoncowell Simon Cowell im April 2020

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman bei einem Event in London im November 2019

