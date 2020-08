Schock für Schwiegertochter gesucht-Dennis! Der Junggeselle sucht in dem Kuppelformat seine große Liebe und seine beiden Kandidatinnen Charleen und Romina scheinen Potenzial zu haben. Bei einem gemeinsamen Ausflug zum See will er Letztere bei einem Gespräch unter vier Augen besser kennenlernen – und da lüftet die Single-Lady ein Geheimnis: Sie ist schon zweifache Mutter. Diese Information muss Dennis erst einmal sacken lassen.

"Ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich habe ja wirklich schon längere Beziehungen hinter mir. Ich habe schon zwei Kinder", erklärt die Beauty. Ihre zehnjährige Tochter und ihr zweijähriger Sohn seien ihr Ein und Alles – eine Aussage, die Dennis wirklich unvorbereitet trifft. "Ich hätte mir gewünscht, dass du mir das eher gesagt hättest", gibt er zu. Letztendlich meint er aber, dass das auch wieder beweist, wie ernst es ihr ist, weil sie sich eben einen ruhigen Moment ausgesucht hat, um ihm davon zu erzählen.

Nach dem Date sucht der 33-Jährige dann das Gespräch mit seiner Mama Carmen und auch die ist echt baff. "Ich finde es gut, dass sie es jetzt gesagt hat und nicht abgewartet hat, bis eine Entscheidung kommt. Das wäre irgendwie ein Vertrauensbruch gewesen", betont sie. Trotzdem macht sie ihrem Sohn klar, dass er dann auch mehr Verantwortung habe, sollte er sich für Romina entscheiden.

TVNOW Mama Carmen, Dennis, Romina und Charleen bei "Schwiegertochter gesucht" 2020

TVNOW Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020

Schwiegertochter gesucht, RTL Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020

