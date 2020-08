Vanessa Tamkan (23) gibt einen ersten Schwangerschaftseinblick! Vor wenigen Tagen sorgte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin für eine süße Überraschung: Sie und ihr Mann Roman Tamkan gaben mit einem Social-Media-Posting bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Bevor sich die beiden aber in die Baby-Vorbereitungen stürzen, genießen sie nun erst mal noch einen Urlaub zu zweit auf Mallorca. Und von dort sendete Vanessa nun auch ein erstes Bauch-Update!

Mit ihrem neuesten Instagram-Posting dürfte Vanessa ihren Fans eine Freude machen: Sie teilte ein Foto von sich auf einer Bootstour. Auf einer Liegefläche kniet die 23-Jährige lediglich mit Bikini und offenem Flatterhemd bekleidet. Liebevoll hält sie ihre Hände über ihrer aktuell noch recht kleinen Wölbung: "Ich und mein kleiner Begleiter haben es heute sehr genossen", schrieb sie zum Schnappschuss.

Auch wenn Vanessa in diesem Moment absolut glücklich zu sein scheint, gab sie bereits ganz offen zu: Sie fühle sich während der Schwangerschaft nicht immer hundertprozentig wohl in ihrer Haut. "Ich dachte immer, ich muss mich gut fühlen. Es muss das Schönste auf der Welt für mich sein", teilte sie ihrer Community kürzlich in ihrer Instagram-Story mit. Mittlerweile habe sie erkannt, dass es aber durchaus okay sei, sich nicht durchgängig im Reinen mit sich selbst zu fühlen.

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und Roman Tamkan

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Model Vanessa Tamkan

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan auf Mallorca im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de