Die Promi Big Brother-Konkurrenz wird immer kleiner! Mitte der Woche verließen gleich zwei prominente Bewohner freiwillig den TV-Container des großen Bruders: Während Senay Gueler (44) von den ständigen Zickereien mittlerweile genug hatte, warf Mitstreiterin Jenny Frankhauser (27) wegen ihres Regelverstoßes das Handtuch. Die verbliebenen Kandidaten wollen sich weiterhin den Herausforderungen im TV-Knast stellen. Welcher Star hat dabei aktuell die besten Chancen auf den Sieg?

Nachdem die Camper mit reichlich Zoff in die Woche gestartet sind, scheint allmählich Harmonie eingekehrt zu sein. Bei Katy Bähm (26) und Emmy Russ (21) wurde es sogar äußerst emotional: Die beiden erinnerten sich an ihre schwere Kindheit und Jugend zurück! So durchlebte Dragqueen Katy eine Zeit, in der sie an Depressionen litt und sich ritzte – Emmy hingegen war im Kinderheim Gewalt ausgesetzt. Ob die beiden Reality-Stars mit ihren ehrlichen Geständnissen auch die Herzen der Zuschauer für sich gewinnen konnten?

Zwei der Teilnehmer hatten jedenfalls allen Grund zur Freude: Da Mischa Mayer nach nur einem Tag im Luxusbereich wieder in den Märchenwald zurückkehrte, waren er und seine Kuschelpartnerin Adela Smajic (27) wieder vereint. Ob sich der Ex-Love Island-Hottie durch den liebevollen Umgang mit der einstigen Schweizer Bachelorette auch den Favoritentitel beim Publikum sichern konnte? Stimmt ab!

Katy Bähm

Emmy Russ

Mischa Mayer

