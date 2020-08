Was wurde aus den Paaren der diesjährigen Schwiegertochter gesucht-Staffel? Erst am vergangenen Dienstag lief die letzte Folge mit Moderatorin Vera Int-Veen (52) und den fünf Singles im TV. Dabei ging am Ende keiner der einstigen Junggesellen ohne eine Frau an seiner Seite nach Hause. Bei Kandidat Meik war das Liebesglück allerdings nur von kurzer Dauer – der Wahl-Ungar und seine Auserwählte Francine gehen mittlerweile schon wieder getrennte Wege. Doch wie läuft es bei den anderen Pärchen?

Auch bei Single Dennis schien es in der Sendung ordentlich gefunkt zu haben: Nach Küssen mit beiden Bewerberinnen entschied sich der 33-Jährige für Bewerberin Romina. Gegenüber RTL beichtete Dennis jetzt allerdings: Das Paar ist getrennt. "Wir waren einfach zu unterschiedlich, es hat einfach nicht gepasst", erklärte der Single. Eine ähnliche Situation gab es auch bei Heiko und seiner Elvira. Im gemeinsamen Urlaub stellte der Engelfreund fest, dass seine Hochzeitsbegleitung sich nicht für eine langfristige Zukunft eigne – auch diese ehemaligen Turteltauben sind getrennt.

Bei Philipp und Michelle wollte es mit der Liebe offenbar auch nicht so recht klappen. Der Zeitsoldat und die Brünette hätten zwar noch Kontakt, allerdings nur auf freundschaftlicher Basis. "Für mehr hat es leider nicht gereicht", verriet Philipp. Bei Kandidat Andrea traf Amor mit seinem Pfeil jedoch mitten ins Herz: Der Italiener bereut seine Wahl mit Single Giuseppe keinesfalls. Aufgrund der aktuellen Situation konnten sich die beiden allerdings noch nicht zu einem Date nach der Show verabreden.

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Meik

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Dennis

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

TVNOW Philipp und Michelle von "Schwiegertochter gesucht" 2020

TV NOW Andrea und seine Mama Lina, "Schwiegertochter gesucht" 2020

