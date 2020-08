Heute Abend reduziert sich die märchenhafte WG auf Zeit bei Promi Big Brother um einen Bewohner – aber wer sollte am besten noch bleiben? Diese Woche verabschiedeten sich gleich zwei Kandidaten freiwillig aus dem TV-Container. Der Schauspieler Senay Gueler (44) und die ehemalige Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (27) entschieden sich aus verschiedenen Gründen für ihren Exit und verzichteten damit aufs Preisgeld. Weiter im Rennen ist unter anderen Emmy Russ (21), die gestern eine gute Leistung bei einem Show-Spiel ablieferte. Hat die Blondine momentan die besten Chancen auf den Sieg, oder liegt einer ihrer prominenten Konkurrenten vorn?

Die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin war am Donnerstag allerdings nicht die einzige, die zeigen durfte, was sie drauf hat: Beim Märchen-Match trat sie zusammen mit Ramin Abtin (48) und Mischa Mayer an. Gemeinsam sackten sie eine Top-Punktzahl ein, und die beiden Männer lieferten noch dazu eine grandiose Vorstellung in Aschenputtelkleidern ab. 20 Euro konnten anschließend für Essen verprasst werden. Hat sich einer der drei aus dem Match-Team mit seiner Leistung besonders in die Herzen der Zuschauer gespielt?

Aber nicht nur mit Grips und Können überzeugten gestern einzelne Bewohner ganz besonders: Bei Ikke Hüftgold (43) kullerten dicke Tränen, als er sich an seine Zeit als Altenpfleger zurückerinnerte, wo er einige Patienten sogar beim Sterben begleitete: "Das war ein harter, aber sehr prägender Weg für mich. Eine Frau ist bei mir, als ich ihr die Hand gehalten habe, eingeschlafen", beschrieb er sichtlich berührt. In Sicherheit kann sich aber wohl keiner der Promis wiegen, immerhin ist eine neue Konkurrentin unterwegs: Willi Herrens (45) Tochter Alessia zieht heute Abend ein! Wird sie vielleicht zur nächsten Favoritin? Stimmt in der Umfrage für euren "Promi Big Brother"-Liebling ab!

