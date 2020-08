Cora Schumacher (43) hält viel von ihrer ehemaligen Schwägerin Corinna (51)! Knapp 14 Jahre lang war das Model Cora ein Teil der Rennfahrer-Familie um Michael (51) und seinen Bruder Ralf (45). Seit Februar 2015 gehen sie und ihr Ex-Mann Ralf allerdings getrennte Wege. Zu den Angehörigen des Formel-1-Stars hat die Blondine immer noch ein gutes Verhältnis. Besonders über Michaels Ehefrau Corinna erzählt Cora nur Gutes!

Zu Zweifach-Mama Corinna schaut Cora voller Bewunderung auf. "Ich ziehe vor ihr sieben Mal am Tag den Hut. Sie ist eine großartige Frau", verriet die 43-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift Gala. Besonders in Sachen Liebe habe sie vor Corinna Hochachtung: Trotz Michaels tragischem Skiunfall im Dezember 2013 blieb die Beziehung zwischen ihm und Corinna bestehen. Von solch einer starken Partnerschaft träumt auch Cora seit Jahren.

Ab 21. August wird sich Cora vor laufenden Kameras auf die Suche nach der großen Liebe machen. In dem neuen TV-Format "Coras House of Love" will die Beauty endlich ihrem Mister Right begegnen. Dabei könnte sich die frühere Promi Big Brother-Kandidatin bei verschiedenen Dates in einen der zehn Singles verlieben.

Getty Images Cora Schumacher, Model

Getty Images Corinna Schumacher, Frau von Rennfahrer Michael Schumacher

ActionPress Cora Schumacher, Ex-Frau von Ralf Schumacher

