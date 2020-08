In Jennifer Lawrence' Leben beginnt heute ein neues Kapitel! Am 15. August feiert die Schauspielerin einen runden Geburtstag: Jen wird 30 Jahre alt und damit steht die US-Amerikanerin schon beinahe ihr halbes Leben in der Öffentlichkeit – sie trat vor sage und schreibe 14 Jahren das erste Mal vor die Kamera und damit ins Rampenlicht. Auf genau diese Anfänge in der Branche möchte Promiflash an J-Laws Jahrestag zurückblicken!

Ihre ersten Rollen in Fernsehserien konnte die Frau von Cooke Maroney bereits im Alter von süßen 16 Jahren an Land ziehen. Die ersten Filmprojekte warteten zwei Jahre später auf sie. Mit den Premieren auf der Leinwand gingen auch die ersten Auftritte auf roten Teppichen für die Jungschauspielerin einher. In niedlichen Kleidchen oder Jeans und ihrem Babyface setzte sich Jennifer (30) damals noch nervös dem Blitzlichtgewitter aus. Kaum zu glauben, dass aus der einst unsicheren Newcomerin ein waschechter Profi geworden ist!

Mittlerweile legt der Hollywood-Star einen eleganten Auftritt nach dem nächsten hin – und das, während Jen ebenfalls dafür bekannt ist, zu den bodenständigsten Entertainern überhaupt zu gehören. Ihrer Karriere hat dieser Charakterzug alles andere als geschadet: Heute ist die "Tribute von Panem"-Darstellerin mehrfache Golden Globes-Preisträgerin.

Getty Images Jennifer Lawrence, 2008

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Venedig, 2008

Getty Images Jennifer Lawrence, 2019

