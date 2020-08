Demi Lovato (27) ist stolz auf ihren zukünftigen Ehemann! Seit einigen Monaten ist die Sängerin mit dem Schauspieler Max Ehrich (29) zusammen – und offenbar überglücklich: Vor wenigen Wochen hielt er sogar um ihre Hand an. Seitdem machen die beiden im Netz besonders häufig deutlich, wie hin und weg sie voneinander sind. Jetzt verriet Demi, womit ihr Verlobter sie besonders beeindruckt.

In ihrer Instagram-Story teilte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin nun einen Ausschnitt eines neuen Musikprojekts ihres Liebsten. Dazu schrieb sie: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr die Musik meines zukünftigen Ehemanns hört." Sie sei von allem an ihm regelrecht besessen und fügte hinzu: "Ich liebe dich Schatz und ich bin so stolz."

Max ließ die schmeichelnden Worte der 27-Jährigen nicht unkommentiert und schrieb in seiner Story dazu: "Ich liebe dich so sehr, Baby." Er sei sehr dankbar, dass Demi seine Muse sei und sprach in diesem Zug auch eine Empfehlung für Demis bald erscheinendes Album aus. Einige Tage zuvor schwärmte er bereits auf Twitter in den höchsten Tönen von ihren neuen Songs: "Ich bin so beeindruckt von deiner neuen Musik, dass du unbeschreiblich begabt bist."

Anzeige

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato im Juni 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de