In der TV NOW-Show Just Tattoo Of Us ließen sich bereits Teams wie Gina-Lisa Lohfink (33) und Mona Buruncuk, sowie Jade Übach (26) und Juliano eine Tätowierung verpassen. Dabei suchen sich die Teilnehmer das Motiv jedoch nicht selbst aus – ihre jeweiligen Partner entscheiden über das Tintenkunstwerk. Doch nicht nur die Kandidaten mussten leiden, auch die Moderatoren legten sich unter die Nadel: Wie zufrieden sind die beiden mit ihren Tattoos? Promiflash hat bei Mike Heiter (28) und Elena Miras (28) nachgefragt!

"Ich habe mich daran gewöhnt. Die Bedeutung dahinter macht es für mich sehr besonders", erklärte Mike jetzt gegenüber Promiflash und auch Elena war zufrieden: "Mittlerweile gefallen sie mir ganz gut." Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin hatte von ihrem Partner in der Show gleich zwei Tintenkunstwerke verpasst bekommen: Ein kleines Herz auf der Pobacke und den Namen ihrer Tochter Aylen auf der Hand. Mikes Arm hingegen ziert jetzt zusätzlich ein Minnie-Mouse-Motiv, welches ebenfalls eine Hommage an den gemeinsamen Nachwuchs ist.

Bei den fiesen Überraschungen, die es in der Sendung bereits zu sehen gab, dürften Elena und Mike noch relativ glimpflich davongekommen sein. "Wir vertrauen uns einfach und kennen uns so gut, dass wir wissen, was der andere gar nicht haben wollen würde", begründete der 28-Jährige die Auswahl der Motive – und behielt damit durchaus recht: Elena habe unabhängig von dem Format geplant, sich den Namen ihrer Tochter tätowieren zu lassen – vielleicht aber an einer anderen Körperstelle.

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im August 2020

