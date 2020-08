Seit eineinhalb Jahrzehnten begleitet uns dieser Ohrwurm jetzt schon! 2005 wurden die vier Jungs von Tokio Hotel quasi über Nacht berühmt. Mit ihrer allerersten Single stürmten Bill (30) und Tom Kaulitz (30), Georg Listing (33) und Gustav Schäfer (31) die Charts und lösten unter ihren Teenie-Fans eine regelrechte Hysterie aus. Mittlerweile sind die vier Musiker erwachsen geworden. An ihren Karrierestart denken sie aber offenbar immer noch gerne zurück: Mit einem Post erinnert Tokio Hotel jetzt an den 15. Geburtstag von "Durch den Monsun"!

Am 15. August 2005 ist der Hitsong mitsamt Musikvideo in Deutschland erschienen. Zum 15. Jubiläum unternahmen Tokio Hotel am Samstag auf Instagram eine kleine Zeitreise. Zu einem Bild von ihrem damaligen CD-Cover schrieben sie scherzhaft: "Heute ist endlich unsere erste offizielle Single erschienen. Ab jetzt ist 'Durch den Monsun' überall im Handel erhältlich." Viele Fans können es in den Kommentaren noch gar nicht fassen, dass der Durchbruch ihre Lieblingsband schon so lange her ist.

Aber nicht nur die Fans sind bei diesem besonderen Jahrestag offenbar total aus dem Häuschen. Auch Toms große Liebe, Heidi Klum (47), freut sich mit: In ihrer Story teilt sie gleich mehrere Throwback-Fotos der Band, die zeigen, wie sehr sich Bill, Tom, Gustav und Georg in den vergangenen Jahren verändert haben.

Instagram / billkaulitz Tokio Hotel nach dem letzten Konzert der Melancholic-Paradise-Tour

Getty Images Die Band Tokio Hotel bei einer Pressekonferenz, 2014

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei den Grammy Awards

