Sind die Show-Chefs genauso geschockt? Bei Elena Miras (28) und Mike Heiters (28) Show Just Tattoo Of Us haben sich Der Bachelor-Girl Jade Übach (26) und Are You The One?-Star Juliano gegenseitig Körperbemalungen verpasst. Wirklich happy über die Tattoo-Wahl war allerdings keiner der beiden. Während die Blondine sich selbst auf der Haut des Flirtshow-Kandidaten verewigen ließ, hatte er ihr ein Motiv im Andenken an Ex-Flirt Serkan Yavuz (27) aufgedrückt. Vor allem auf Jades Tattoo hatten Elena und Mike in der Show heftig reagiert – was halten sie heute von der Zierde? Promiflash hakt nach...

"Jedes Tattoo hat auf seine bestimmte Art und Weise was Schlimmes an sich", finden die einstigen Love Island-Bewohner und können sich im Gespräch mit Promiflash nicht entscheiden, wen es am Ende härter getroffen hat. Dass sich die zwei ihr jeweiliges Body-Bild mittlerweile schon überdecken ließen, kann das Paar allerdings mehr als gut verstehen. "Das kann ich nachvollziehen. Das hätten wir wahrscheinlich nicht anders gemacht", meint Mike.

Doch war das überhaupt schon der Höhepunkt des schlechten Geschmacks? Immerhin steht im Laufe des Formats noch der eine oder andere Tätowierungsprozess bevor. "Es wird noch schlimmer", stellt die Mama der kleinen Ayleen klar und dürfte damit für ordentlich Spannung bei den Fans sorgen.

TVNOW Juliano und Jade bei "Just Tattoo Of Us"

Instagram / juliano_nuernberg Collage: Juliano, Kandidat bei "Just Tattoo Of Us"

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, Sommerhaus-Sieger 2019

