Sängerin Miley Cyrus (27) spricht mal wieder über ihr Liebesleben. Die letzten Jahre waren turbulent für die 27-Jährige: Ihre Ehe mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (30) war geprägt durch Höhen und Tiefen und hielt am Ende nur sieben Monate. Danach datete sie für kurze Zeit die Bloggerin Kaitlynn Carter (31) und zuletzt ihren langjährigen Freund Cody Simpson (23). Diese Beziehung ging erst vor Kurzem in die Brüche. Jetzt plaudert der frischgebackene Single offen über seine Meinung über die Ehe.

In einem Interview in der Radioshow The Morning Mash Up verrät die Ex-Hannah Montana-Darstellerin, wie sie nach ihrer Scheidung zu einer erneuten Heirat steht. Sich für immer an eine Person zu binden, kritisiert der Popstar dabei eher."Wir verändern uns, entwickeln uns weiter und lernen uns aus verschiedenen Perspektiven kennen." Sie merkt außerdem an, dass man sich selbst im Falle einer Trennung oder Scheidung immer als Versager fühle, da man die Idealvorstellung, für immer zusammen zu sein, nicht erreicht habe.

Auch eigenen Kindern steht Miley kritisch gegenüber. Nachwuchs sei momentan keine Option für sie und auch sowieso nie Priorität in ihrem Leben gewesen. Für sie käme eine Adoption aber durchaus infrage. Allgemein denke sie jedoch nicht mehr so viel über Kinder und Ehe nach.

Jaxon / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Februar 2019

Getty Images Miley Cyrus im Februrar 2020

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Miley Cyrus im April 2020

