Gibt es bald Nachwuchs im Hause Wendler? Seit Juni ist es offiziell: Schlagersänger Michael Wendler (48) hat seine Laura Müller (20) in einer standesamtlichen Zeremonie zur Frau genommen! Die große Hochzeitsfeier musste aufgrund der aktuellen Gesundheitslage allerdings zum Bedauern der Turteltauben verschoben werden. Noch einige Zeit vor dem angepeilten Ausweichtermin im kommenden Herbst könnte jetzt allerdings eine ganz andere Überraschung auf die beiden zukommen...

Lauras Instagram-Story lässt die Gerüchteküche nur so brodeln: Zu sehen ist ihr Mann, wie er einen Einkaufswagen schiebt. Allerdings ist es nicht der Anblick des Wendlers beim Wocheneinkauf, der die Aufmerksamkeit der Follower erregt, sondern die Worte des brandneuen DSDS-Jurors: "Ich schiebe schon den Kinderwagen hier", neckt der 48-Jährige seine junge Ehefrau mit dieser Anspielung.

Laura scheint von der Nachwuchsplanung jedenfalls ganz angetan zu sein: "Du übst schon mal?" "Ich übe schon mal", bejaht Michael. Vermutlich deuten die zwei in den Clip zwar keinen bereits bestehenden Kindersegen an – die Vorstellung eines baldigen Elternglücks scheint allerdings für das Ehepaar gar nicht so abwegig zu sein!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

ActionPress Michael Wendler im Mai 2020 in Hürth

Instagram / wendler.michael Laura Norberg und Michael Wendler in Cape Coral im Juni 2020

