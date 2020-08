Sie kann so einiges für sich aus dieser kurzen, aber aufregenden Zeit mitnehmen! Alessia Herren musste am Montag den Container von Promi Big Brother verlassen. Über ihren Exit war die Tochter von Willi Herren (45) nicht sonderlich überrascht – sie habe damit gerechnet. Dennoch konnte der Teenie während seines Aufenthalts in der verrückten Promi-WG einiges dazulernen: Alessia ist viel selbstbewusster geworden!

Im Promiflash-Interview blickt die 18-Jährige auf ihre Zeit bei "Promi Big Brother" zurück und zieht für sich ein positives Fazit. "Ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen und nicht mehr so scheu zu sein", erzählt die brünette Beauty offen. Vor allem habe ihr der Austausch mit den älteren Bewohnern gutgetan: "Ich habe mir vieles zu Herzen genommen, was mir gesagt wurde."

Ein Mensch, der ihr dabei besonders geholfen hat, war Ikke Hüftgold (43). Der Schlagersänger hatte sich öfters Mal den Promi-Spross zur Seite genommen – doch Alessia nahm ihm das nicht übel: "Ikke hat es nur gut gemeint mit mir. Er meinte das nicht böse. Ich bin ja noch jung und in seinen Augen noch ein Kind." In ihn habe sie eine Art Vaterfigur gesehen.

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold zu Gast in der ARD Talkshow "Hart aber Fair"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de