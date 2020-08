Gehen sie nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Nachdem sich Cara Delevingne (28) und Ashley Benson (30) vor wenigen Monaten getrennt hatten, verliebte sich die einstige Pretty Little Liars-Darstellerin in G-Eazy (31). Über ihre neue Liebe spricht die Schauspielerin nicht viel, dafür sprechen die Turtelbilder aber Bände – und bei aktuellen Schnappschüssen kocht nun die Gerüchteküche: Haben sich Ashley und der Sänger verlobt?

Paparazzi erwischten die Beauty am Dienstag in Los Angeles, während sie sich einen grünen Smoothie kaufte. Doch dieser und ihr ziemlich legerer Look bestehend aus Sneakers, Jeans und T-Shirt dürfte den Fans nicht ins Auge gestochen sein – nein – denn an Ashleys Finger glitzerte ein ziemlich auffälliges Accessoire. Die 30-Jährige trug einen äußerst verdächtigen Ring an ihrer Hand. Ob das nun ein Verlobungsring oder ein simples Schmuckstück ist, wird die Blondine vorerst wohl für sich behalten...

Dass es bei den beiden schon nach kurzer Zeit ziemlich ernst wurde, hatte die US-Amerikanerin erst vor wenigen Wochen bewiesen. Die Serienschönheit hatte nämlich den "I Mean It"-Interpreten mit zu einer Hochzeit genommen. Damit dürfte auch dem letzten Zweifler klar sein, dass der Musiker zu einem großen Teil von Ashleys Leben geworden ist.

P&P / MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Juli 2020

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

MEGA Ashley Benson und G-Eazy, Juni 2020

