Eloy de Jong (47) bekommt Familie und Beruf problemlos unter einen Hut! Der einstige Caught in the Act-Star ist ein eingefleischter Familienmensch – sein Töchterchen Indy zieht er gemeinsam mit seinem Partner Ibo und der leiblichen Mutter des Kindes. Daneben ist der Holländer auch weiterhin als Musiker aktiv. Jetzt verrät der Moderator: Er kann Arbeit und familiäre Verpflichtungen super vereinen. Warum? Indy singt einfach mit ihrem Papa gemeinsam im Studio!

Bei Guten Morgen Deutschland gab der "Barfuß im Regen"-Interpret einen Einblick in sein Familienleben. Dabei ließ Eloy verlauten, dass er die Vater-Tochter-Zeit und seiner Arbeit an neuer Musik miteinander vereine: Sein Freund Ibo und Indy singen nämlich auf seinem neuen Album mit! "Das ist mein Lieblingslied", schwärmte das einstige Boygroup-Mitglied über den Song "Lebe Bunt", auf dem die drei gemeinsam zu hören sind. Er möge es deshalb so gerne, weil damit nicht nur seine persönliche Regenbogenfamilie gemeint sei, sondern weil er damit mehr Leute ermutigen möchte, ihre "bunte Seite" zu zeigen.

Eloy erklärte weiterhin, dass er endlich an einem Moment in seinem Leben angekommen sei, an dem sich alles perfekt eingependelt habe. "Jetzt kann ich ich selbst sein. Die Balance zwischen Beruflichem und Privatem ist da", gab der 47-Jährige an. Dass er das erleben dürfe, sei traumhaft.

Anzeige

Instagram / eloydejong Eloy de Jong im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / eloydejong Eloy de Jong und sein Partner Ibo im Juni 2020

Anzeige

Instagram / eloydejong Eloy de Jong im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de