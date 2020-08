Sam Dylan (29) fährt bei Kampf der Realitystars die Krallen gegen Zoe Saip aus! In der vergangenen Folge kochten die Emotionen bereits zwischen der Luxus-Lady Georgina Fleur (30) und der Ex-GNTM-Kandidatin hoch. Bei der "Stunde der Wahrheit" eskalierte ihr Streit, nachdem Dijana Cvijetic (26) die Show hatte verlassen müssen. Doch in der Vorschau für die neue Folge wird klar: Bei diesem Schlagabtausch bleibt es nicht. Zwischen Sam und Zoe wird es auch knallen!

Obwohl die neue Folge von Kampf der Realitystars mit einem feuchtfröhlichen Trinkgelage beginnen soll, schlägt die Stimmung kurz darauf schlagartig um. "Ich fahre morgen nach Hause", kündigt Zoe gegenüber Momo Chahine an. In der nächsten Szene fließen die Tränen bei der Blondine, während Sam wütend auf sie einredet. "Du bist ein richtig durchtriebenes Miststück, du blöde Hinterfo**ige", schreit der einstige Prince Charming-Teilnehmer die Beauty an.

Aber warum eckt das Model bei Kandidaten wie Georgina oder Sam dermaßen an? Auch im Jahr 2018 sorgte sie bei ihrer Teilnahme an "Germany's next Topmodel" schon für ordentlich Zündstoff. Ob sie vor Drehbeginn befürchtete, erneut die Rolle der Zicke in einem TV-Format zu übernehmen? "Ich weiß ja, wie jede Sekunde der Situation verlaufen ist und kann von mir selbst behaupten, dass ich ethisch korrekt gehandelt habe", gab Zoe im Vorfeld gegenüber Promiflash an.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

