Dwayne "The Rock" Johnson (48) liebt seine Frau heiß und innig – daraus macht der Filmstar kein Geheimnis! Seit rund dreizehn Jahren gehen der Muskelberg und seine Partnerin, die Sängerin Lauren Hashian (35), nun schon gemeinsam durchs Leben. Vor einem Jahr haben die Eltern zweier Töchter sich schließlich bei einer superromantischen Strandzeremonie das Jawort gegeben. Anlässlich ihres ersten Hochzeitstages zeigte Dwayne sich jetzt von seiner gefühlvollen Seite und widmete Lauren rührende Worte.

Via Instagram veröffentlichte der Kalifornier jetzt Zeilen, die seinen 194 Millionen Abonnenten sicherlich zahlreiche Seufzer entlockt haben. "Heute vor genau einem Jahr hatte ich die große Ehre, Lauren zu heiraten. [...] Aus tiefstem Herzen kann ich sagen, dass das neben der Geburt meiner drei Töchter das größte Geschenk war, das ich jemals erhalten habe", schwärmt der Fast & Furious-Star. Er fühle sich wie der glücklichste Mann der Welt, eine so wunderbare Frau an seiner Seite zu haben.

Und als würde sein Text allein noch nicht für genug Taschentuchalarm sorgen, postete Wayne zusätzlich ein sechsminütiges Video mit Eindrücken von ihrer Liebesgeschichte, der Verlobung und Eheschließung. Untermalt wird der Clip von dem Song, den Lauren ihrem Mann eigens zur Hochzeit geschrieben hat. "Ich werde jedes Mal emotional, wenn ich ihn höre", gibt der 48-Jährige zu.

Anzeige

Instagram / laurenhashianofficial Dwayne Johnson und seine Frau Lauren

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Dwayne Johnson und seine Frau Lauren

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Dwayne Johnson und seine Frau Lauren bei der Oscar-Verleihung, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de