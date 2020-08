Ivana Santacruz und Abbas Mourad (26) schüren Comeback-Gerüchte! Im vergangenen Februar mussten die Fans des einstigen Netz-Traumpärchens ganz stark sein: Die YouTuberin und der Influencer gaben ihre Trennung bekannt. Diese traurige Nachricht wurde rund ein Jahr, nachdem sie ihr ungeborenes Kind verloren hatten, öffentlich. Nach ihrem Liebes-Aus war es lange ruhig um die beiden. Doch inzwischen zeigen die Verflossenen sich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit – und obendrauf ziemlich vertraut! Sind Ivana und Abbas etwa wieder zusammen?

Via Instagram veröffentlichte der 26-Jährige gleich mehrere Videos mit der Beauty. Besonders heiß ist dabei der Clip, in dem Ivana sexy wie eh und je ihre Hüften schüttelt, während der weniger tanzbegabte Abbas versucht mitzuhalten. In einer weiteren lustigen Aufnahme stellen die beiden die verschiedenen Stufen einer Beziehung nach – vom ersten Date bis hin zur Ehe. Ganz klar: Die beiden verstehen sich nach wie vor blendend und würden sofort als Paar durchgehen.

Die verdächtigen Videos sind natürlich auch ihren Fans nicht entgangen – die die beiden offenbar schon mit lauter Fragen gelöchert haben. Deshalb stellte Ivana vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story klar: Sie und Abbas seien nicht wieder zusammen, sondern lediglich gute Freunde.

Instagram / ivana.santacruz Abbas Mourad und Ivana Santacruz in Mexiko

Instagram / abbasmomo Abbas Mourad, Webstar

Instagram / ivana.santacruz/ Ivana Santacruz, YouTuberin

Habt ihr auch gedacht, dass Ivana und Abbas wieder zusammen sind? Ja, es sah voll danach aus! Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



