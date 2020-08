Nanu, war der Knirps von Cathy Hummels (32) gerade eben nicht noch ein Baby? Seit zweieinhalb Jahren ist der kleine Ludwig (2) der ganze Stolz der Influencerin und des Kickers Mats Hummels (31). Regelmäßig gibt vor allem seine Mama Einblicke in den Alltag mit Kind – sie achtet aber stets darauf, sein Gesicht vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Bei einem Mutter-Sohn-Spaziergang wurde jetzt dennoch deutlich, wie groß er in den vergangenen Monaten bereits geworden ist und dass er durchaus schon sein eigenes Köpfchen hat!

Während Ludwig vor Kurzem noch mit blonden Löckchen und seiner verkuschelten Art die Fans von Cathy verzückte, ergab sich jetzt ein neuer Eindruck auf Social Media. Zunächst fällt auf zwei neuen Instagram-Schnappschüssen auf, dass Ludi schon ziemlich groß geworden ist. Die längeren Haare sind zudem einer süßen Igelfrisur gewichen. Seine Mama hat außerdem einen kleinen Spaziergang mit dem Handy begleitet, bei dem der Zweijährige in jedem Fall das Tempo bestimmte: "Für einen Weg, für den ich zehn Minuten brauche, spazieren wir zusammen ungefähr eineinhalb Stunden. Aber Hauptsache, er hat Spaß und kann sich noch mal bewegen, bevor es später ins Bett geht", erzählt die 32-Jährige.

Aber immer machen, was Mama sagt? Darauf lässt sich der Mini-Hummels nicht mehr so leicht ein: "Jetzt hat er keine Lust mehr und Mama trägt", sagt Cathy in einem weiteren Clip, in dem sie Ludwig auf den Schultern hat. Auch wenn der Junge nicht immer so will wie seine Mutti – die Fotos kommentiert die Dirndl-Designerin natürlich trotzdem mit dem Hashtag "Liebe".

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2020

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im August 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Sohn Ludwig, Mai 2020

