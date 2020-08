Erst vor wenigen Wochen machten sich Fans große Sorgen um Tamar Braxton (43): Die Sängerin war in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie nicht nur Alkohol, sondern auch verschreibungspflichtige Medikamente zu sich genommen hatte. Kurz darauf bestätigte Tamar selbst, dass sie vorhatte, sich das Leben zu nehmen. Nach ihrem Suizidversuch zeigt jetzt ihre Schwester Toni Braxton (52) ein gemeinsames Bild mit Tamar.

Auf Instagram postete die 53-Jährige einen Schnappschuss des Geschwisterduos. Auf dem Foto schauen die beiden nach links. Während Toni eine Sonnenbrille trägt, hält Tamar ihr Handy in der Hand. Sie will offenbar etwas fotografieren, das auf der Aufnahme nicht zu sehen ist. "Wir hatten so viel Spaß. Ich träume davon, wieder auf einen Schwestern-Trip zu gehen", schrieb die zweifache Mutter zu dem Beitrag.

Im Netz hatte Tamar sich damals an ihre Community gewandt und offenbart, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen wollte. Zu einem Bild mit ihrem Sohn schrieb die 43-Jährige: "Dass ich noch hier bin, war Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit bei meinem Versuch, meinen Schmerz und mein Leben zu beenden."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

