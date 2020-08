Wo ist Thomas seiner neuen Freundin Jessy erstmals über den Weg gelaufen? Erst neulich machte der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat seine junge Liebe öffentlich: Der 49-Jährige und seine 28 Jahre jüngere Freundin gehen von nun an gemeinsam durchs Leben – und das ganz offiziell. Wie sich das recht untypische Paar kenngelernt hat? Im Promiflash-Interview plauderte Thomas aus dem Nähkästchen und verriet: So kam ihre Romanze ins Rollen!

"Sie hat mich zufällig bei Facebook gefunden und angeschrieben", erklärte der Landwirt. "Sie fand mich sehr attraktiv und ich sie auch. So sind wir dann ins Schreiben gekommen. Es wurde immer intensiver und ja, so haben wir uns dann kennengelernt." Nach etwas Web-Geplänkel hätten die beiden dann Handynummern ausgetauscht und sich zu einem Treffen verabredet: "Wir haben uns zu einem kleinen Konzert von Freunden von mir, dem Duo Infernale, getroffen. Ich war eingeladen und da habe ich sie wiederum hin eingeladen." Ihre erste Begegnung sei "wirklich schön" gewesen.

Thomas war im vergangenen Jahr im TV zu sehen – hat Jessy ihn nicht vielleicht dort schon angeschmachtet? Tatsächlich nicht: "'Bauer sucht Frau' hat sie bis heute nicht gesehen. Sie hat sich jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen informiert, was in der Show so passiert ist. Aber wie gesagt, die Sendung als solches hat sie noch nicht gesehen", beteuerte der Ostfriese.

Anzeige

Instagram / lotusblxxte21 Jessy, Freundin von "Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas

Anzeige

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und seine Freundin Jessy, August 2020

Anzeige

Instagram / lotusblxxte21 Jessy im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de