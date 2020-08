Für Adela Smajic (27) ist die märchenhafte Zeit bei Promi Big Brother seit Samstagabend vorbei – ab jetzt kann die ehemalige schweizerische Bachelorette wieder nach Herzenslust schlemmen. Zwei Wochen durfte sie sich vor allem den sogenannten Märchenwald innerhalb des TV-Containers mit ihren Mitinsassen teilen – Essen gibt es dort nur rationiert. Klar, dass da die Pfunde purzeln und von der Big-Brother-Diät blieb auch Adela nicht verschont. Im Promiflash-Interview verriet die 27-Jährige jetzt, dass die Waage weniger anzeigt als vor dem Fernsehabenteuer!

"Ich war noch nicht auf der Waage, aber ich habe sicherlich ein paar Kilo verloren. Ich merke es an meinen Armen und der Kraft hauptsächlich", gab sie wenige Stunden nach ihrem Auszug aus dem Container gegenüber Promiflash preis. Zwar habe es immer genug zu essen gegeben, allerdings eben auch nur so viel, dass der Hunger gestillt war: "Aber der Appetit war immer noch da", ergänzte Adela. Ein wenig von ihren Muskeln habe sie also nach ihrer Promi-Big-Brother-Teilnahme also einbüßen müssen.

Zurück in Freiheit habe sich Adela zudem noch kein vollwertiges Mahl genehmigen können, sondern versorgte den grummeligen Magen erst einmal mit Knabberkram. Während sie jetzt die Wahl hat, was sie zu sich nimmt, muss Mischa Mayer noch etwas darben. Mit ihm hatte sich Adela im TV-Knast gut verstanden. "Ich habe Mischa versprochen, dass ich mir noch einen Chicken Crispy hole. Ich denke dann während des Essens an ihn", erzählte die Moderatorin schließlich lachend.

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im April 2020

Anzeige

Sat.1/Marc Rehbeck Adela Smajic für "Promi Big Brother" 2020

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de