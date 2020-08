Für Lili Reinhart (23) steht fest: Die fünfte Staffel von Riverdale könnte für Irritation sorgen! Seit 2017 flimmert die beliebte Archie-Comic-Adaption über die Bildschirme und zieht die Fans mit mysteriösen Mordfällen immer wieder in ihren Bann – gespannt fiebern sie nun der fünften Staffel der Serie entgegen. Die Dreharbeiten dazu mussten jedoch aufgrund der aktuellen Lage unterbrochen werden. Jetzt meldete sich die "Betty Cooper"-Darstellerin Lili zu Wort und merkte an: Die Fans würden den Schauspielern die Drehpause sicherlich ansehen können!

"Wir hatten noch zweieinhalb Episoden übrig, also haben wir mitten in einer Episode aufgehört", erklärte Lili den Sachverhalt gegenüber Jimmy Fallon (45) in der Tonight Show. "Wenn wir also zurückgehen, müssen wir drei Tage einer Episode beenden, die wir im März gedreht haben", gab die 23-Jährige an. Sie ist sich sicher: Der Cast werde sich dann auf jeden Fall optisch verändert haben!

Denn in mehreren Monaten Drehpause könne viel passieren, findet die US-Amerikanerin. "Wir werden alle sichtlich gebräunter sein. Vielleicht habe ich während der Quarantäne zugenommen", gab die Beauy weiterhin zu verstehen. Dennoch freue sie sich sehr, wenn es wieder losgehe. In der neuen Staffel spiele Lili ihre Rolle nämlich aufgrund eines Zeitsprungs zum ersten Mal als Erwachsene. "Ich denke, es wird schön sein", war sie sich sicher.

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan und Madelaine Petsch von "Riverdale" im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de