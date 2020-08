Wer wird sich die Promi Big Brother-Krone schnappen? Seit über zwei Wochen bewohnen mehr oder weniger bekannte Teilnehmer das Märchenland des großen Bruders. Begonnen hatte das TV-Spektakel mit 16 Kandidaten, jetzt sind noch neun im Rennen: Aaron Koenigs (25), Ikke Hüftgold (43), Kathy Kelly (57), Emmy Russ (21), Mischa Mayer, Werner Hansch (82), Ramin Abtin (48), Simone Ballack (44) und Katy Bähm (26). Doch wer ist fünf Tage vor dem Finale der Zuschauerliebling?

Während Mischa die letzten Tage im Märchenland ohne seinen Flirt Adela Smajic (27) verbringen muss, haben Ikke und Werner noch immer einander: Zwischen dem Schlagerstar und dem Ex-Sportreporter hat sich in den vergangenen zwei Wochen eine richtige Bromance entwickelt. Ob einer von ihnen die Show als Gewinner verlassen wird? Oder macht ihnen das versexte Blondchen Emmy den Sieg streitig? Auch Katy Bähm hofft auf die Siegprämie von 100.000 Euro – dafür präsentiert sie sich im Container ganz natürlich als Burak Bildik ohne Make-up und extravagante Outfits.

Auch Kathy Kelly gibt sich so, wie sie ist und lässt in Gesprächen tief blicken. So sprach die Musikerin unter anderem ganz offen über ihren schweren Burnout. Oder landet doch Simone ganz oben auf dem Siegertreppchen? Die Exfrau von Michael Ballack (43) weiß schon ganz genau, was sie mit dem Geld machen würde: Sie möchte es ihrem "Promi Big Brother"-Kollegen Werner spenden! Auch Ramin und Aaron haben noch immer die Chance auf den Sieg. Letzterer zog als Nachrücker in den Container. Reicht seine Zeit aus, um die Zuschauer von sich zu überzeugen? Was glaubt ihr: Wer wird gewinnen?

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2020

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Sat.1/Marc Rehbeck Werner Hansch, Kandidat bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Dezember 2019

ActionPress/Titgemeyer,Michael Kathy Kelly beim Schlagerboom 2019

Getty Images Simone Ballack bei einem Event in München

Collage: Instagram / werner_hansch_offiziell ; Sat.1 / Arya Shirazi Collage: Werner Hansch und Ramin Abtin

Sat.1/Willi Weber Aaron Koenigs für "Promi Big Brother" 2020

