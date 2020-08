Mit Ellie Goulding (33) sollte man sich besser nicht anlegen! Die Sängerin präsentiert nicht zum ersten Mal ihren durchtrainierten Körper im Netz. Immer wieder teilt sie Fotos am Strand oder im Fitnessstudio, die sie in knapper Kleidung zeigen. Die Sängerin verrät auch offen, wie sie ihren stressigen Alltag meistert – mit gesunder Ernährung und Fasten. Teilweise esse sie dabei 40 Stunden nichts. Auch Sport gehöre zu ihrer gesunden Lebensweise dazu. Nun präsentiert sich Ellie wieder im knappen Sport-Outfit und spricht offen über das Thema Gesundheit.

Auf einem aktuellen Instagram-Selfie posiert die 33-Jährige in knapper Sportbekleidung und Mucki-Pose. Dazu richtet die "Love Me Like You Do"-Interpretin inspirierende Worte an ihre Follower. "Es gibt nicht viele muskulöse Frauen in der Popkultur", beginnt sie ihren Beitrag. Danach spricht die Blondine über die Bedeutung von Sport im Hinblick auf psychische Gesundheit. "Nichts, was ich im Fitnessstudio mache, dient der Eitelkeit." Sie erzählt von ihren eigenen Erfahrungen und räumt ein, dass sie als Kind sehr unsportlich gewesen sei. Sport habe sie in letzter Zeit jedoch motiviert und stärker gemacht. "Mich fit zu halten, ist mein ultimativer Ausweg", sagt Ellie hierzu.

Die Fans der Britin sind begeistert von ihren Worten und kommentieren das Bild fleißig: "Meine größte Inspiration. Du bist fantastisch. Danke, dass du so etwas postest. Ich bin mir sicher, dass es viele gerade brauchen" oder "So inspirierend, nicht nur für Frauen, sondern für jeden da draußen" sind hier nur Beispiele.

Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Musikerin Ellie Goulding

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding in New York im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de