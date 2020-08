Wie geht es Simon Cowell (60) nach seinem Fahrradunfall wirklich? Anfang des Monats war der America's Got Talent-Juror so schwer mit seinem Elektrofahrrad gestürzt, dass er sich einer sechsstündigen Not-Operation am Rücken unterziehen musste. Dabei hatte er scheinbar noch Glück im Unglück, denn Simon hätte auch gelähmt sein können. Jetzt wurde der Produzent das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet.

The Sun liegen nun Bilder vor, die Simon auf dem Weg zu einer Kontrolluntersuchung im Krankenhaus in Los Angeles zeigen. Und diese Aufnahmen geben Anlass zur Sorge: Das TV-Gesicht sitzt mit gekrümmter Haltung auf der Rückbank eines Autos. Auch zwei Wochen nach seiner OP scheint Simon noch immer starke Beschwerden zu haben. Seine Sonnenbrille kann sein schmerzverzerrtes Gesicht nicht verbergen.

Doch wie schlimm steht es um den Gesundheitszustand des 60-Jährigen? Seine Ex-Freundin Terri Seymour gab gegenüber NBC Entwarnung: "Er hat tatsächlich ein paar Schritte gemacht. Ich wollte, dass jeder weiß, dass es ihm gut geht und er in guter Verfassung ist." Simon stünden jedoch viele Stunden Physiotherapie bevor.

Anzeige

Rachpoot/MEGA Simon Cowell, April 2020

Anzeige

Getty Images Simon Cowell in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Terri Seymour und Simon Cowell, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de