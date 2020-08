Daniela Katzenberger (33) hat ihrer Schwester ein ganz besonderes Geschenk gemacht! Anlässlich des 28. Geburtstages von Jennifer Frankhauser (28) am 25. August gratulierten der hübschen Influencerin nicht nur ihre Liebsten, sondern auch etliche Promis: Neben Ross Antony (46), Daniele Negroni (25) und Claudia Kohde-Kilsch (56) wurde sie unter anderem auch von Kate Merlan (33) und Mareike Spaleck beglückwünscht. Doch die Katze ließ sich zu Jennys Geburtstag etwas ganz Besonderes einfallen: Dani postete jetzt niedliche Kinderfotos ihrer kleinen Schwester im Netz!

"Verdammt... Wann bist du bitte so erwachsen geworden?", stutzte Daniela jetzt auf Instagram und teilte dazu mehrere zuckersüße Aufnahmen aus Jennys Kindheit: Neben niedlichen Fotos ihrer kleinen Schwester veröffentlichte sie auch einen Schnappschuss von Iris Klein (53) während deren Schwangerschaft. "Du warst gerade noch in Mamas Bauch, und ich habe dich mit meiner kleinen Kinderhand dagegen treten gespürt", erinnerte sich die Katze und scherzte: "Damals war ich fest davon überzeugt, dass du Karate-Kid bist." Allerdings sei die TV-Bekanntheit auch sehr froh, dass sich manche Dinge niemals ändern würden: "Was haben wir uns immer fast um den letzten Schokoriegel gekloppt. Obwohl, das machen wir ja heute noch."

Mama Iris meldete sich selbstverständlich ebenfalls an Jennys Ehrentag im Netz: "Nur 2800 Gramm und 47 Zentimeter warst du – und schau dich jetzt an: Du bist wunderschön und hast ein Herz aus Gold", schwelgte Iris schwärmend in Erinnerungen und gratulierte ihrer Tochter daraufhin: "Glückwunsch zum Geburtstag mein Schatz."

