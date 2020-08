Er ist der unangefochtene Spitzenreiter! Schon bald ist es so weit: Der Sieger der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel wird gekürt. Von anfangs 16 Promis sitzen derzeit nur noch sechs ihre letzten Stunden in der TV-Märchenwelt ab. In der Folge am heutigen Abend wird sich entscheiden, welche Stars im großen Finale um die Krone kämpfen werden. Doch wen sehen die Promiflash-Leser als Favoriten? Wie in den vergangenen Tagen auch hat immer noch Ikke Hüftgold (43) die Nase vorn!

Mit 38,8 Prozent der Stimmen (2.232 Votes bei einer Teilnehmerzahl von 5.758 insgesamt) setzt sich der Ballermann-Star erneut an die Spitze der Promiflash-Umfrage. Seine lustige und gleichzeitig bodenständige Art scheint den Fans besonders gut zu gefallen. "Auf jeden Fall Ikke – Matthias war authentischer, unterhaltsamer, respektvoller als der Rest", schreibt beispielsweise ein Facebook-User unter dem dazugehörigen Beitrag. An zweiter Stelle rangiert auch weiterhin der Ex-Sportmoderator Werner Hansch (82), der immerhin 23,4 Prozent der Votes (1.343 Stimmen) erhält. Mischa Mayer liegt mit 12,2 Prozent (702 Votes) auf Platz drei.

Mit den hinteren Rängen im Fan-Ranking müssen sich aktuell Kathy Kelly (57), Emmy Russ (21) und Katy Bähm (26) begnügen. Während die Kelly Family-Musikerin mit 11,5 Prozent der Stimmen und Blondine Emmy (11,2 Prozent) noch dicht an den Love Island-Star anschließen, liegt die Dragqueen etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nur 3,1 Prozent der Leser (176 Stimmen) betitelten sie als ihren Favoriten.

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Sat.1/Marc Rehbeck Werner Hansch, Kandidat bei "Promi Big Brother"

Instagram / burakbildik Katy Bähm im Jahr 2020

