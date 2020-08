Hat Daniela Katzenberger (33) etwa ihr Bikinioberteil vergessen? Die Blondine zeigt gerne, was sie hat, und wurde vor allem durch ihr auffälliges Aussehen berühmt. Zu Beginn ihrer Karriere versuchte das Model bei einer Reise in die USA vergeblich, in den amerikanischen Playboy zu kommen. Mittlerweile ist die 33-Jährige stolze Mutter und erfolgreicher Reality-Star – ihren damaligen Traum hat sie begraben. Jetzt beweist Daniela mit einem Oben-ohne-Clip jedoch, dass sie durchaus noch das Potenzial zum Nacktmodel hätte!

Auf ihrem Instagram-Account teilt sie ein Boomerang-Video, auf dem sie ohne Bikinioberteil vor einem Pool posiert. Die Autorin steht dabei mit dem Rücken zur Kamera und formt mit ihren Händen ein Herz über ihrem Kopf. Vor allem ihr Mann Lucas Cordalis (53) kommt dabei auf seine Kosten. Der Sänger sitzt nämlich auf der anderen Seite des Beckens und hat eine perfekte Sicht auf seine Auserwählte. Das scheint ihm auch sichtlich zu gefallen. Lässig gibt der 53-Jährige seiner Frau einen Daumen hoch.

Der Post wurde innerhalb eines Tages bereits über 500.000 mal gesehen und bekam fast 42.000 Likes. Die Rückansicht scheint also nicht nur Lucas zu gefallen. Auch Danielas Fans sind entzückt. Man darf also gespannt sein, wie sich die Pfälzerin als nächstes in Szene setzt.

Getty Images Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Oktober 2016

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberg im Juni 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Jahr 2020

