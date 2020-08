Ein Hauch von Hollywood bei Köln 50667! Die erfolgreiche Daily bekommt einen prominenten Neuzugang. Dominik Kowalski schlüpft in die Rolle Vince und wird ab dem 1. September erstmals in Erscheinung treten. Allerdings ist der 38-Jährige keinesfalls ein Neuling vor der Kamera: Dominik hat schon in der Traumfabrik mit Megastars wie Orlando Bloom (43) zusammengearbeitet – er hat den Schauspieler für einen Blockbuster gedoubelt.

Dominik ist Stuntman und hat für Orlando die actionreichen Szenen übernommen. "Wir sind gut miteinander zurechtgekommen, was bestimmt auch daran lag, dass ich nicht so ein Fanboy bin, der die Leute anhimmelt", beteuert er im Interview mit Bild. Einen Monat haben die zwei in Shanghai gearbeitet und hätten sich "durchweg super verstanden". Allerdings war Dominik nicht nur international als Double unterwegs: Auch deutsche TV-Gesichter wie Tom Beck (42) oder Moritz Bleibtreu (49) konnten sich auf seinen Einsatz in oftmals luftiger Höhe verlassen.

Nun wagt Dominik den Schritt ins tägliche Soap-Abenteuer – im Grunde begibt sich der Profi-Skater mit seinem Job am Köln-Set jedoch nicht auf unbekanntes Terrain. Schließlich hat er bereits als Fahrer an der Serie mitgewirkt. "Dadurch, dass ich als Fahrer schon bei 'Köln 50667' gearbeitet habe, war es nicht vollkommen neu für mich. Es hat mir sogar sehr geholfen, da mein erster Drehtag etwas mit Feuer und Action zu tun hatte." So sei er ganz in seinem Element gewesen.

Köln 50667, RTL2 Vince (Dominik Kowalski) und Meike (Pia Tillmann) bei "Köln 50667" im September 2020

Instagram / d.p._kowalski Dominik Kowalski im November 2017

Köln 50667, RTL2 Meike (Pia Tillmann) und Vince (Dominik Kowalski) bei "Köln 50667" im September 2020

