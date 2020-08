Dank seiner Filme wird Chadwick Boseman für immer in Erinnerung bleiben! Heute wurde bekannt gegeben, dass der Schauspieler mit Anfang 40 seiner Darmkrebserkrankung erlegen ist. Seinen großen Durchbruch erreichte er 2018 mit der Hauptrolle in "Black Panther", in dem Chadwick den ersten schwarzen Superhelden gespielt hat. Doch König T'Challa war nicht seine einzige herausragende Figur: Das sind Chadwicks bekanntesten Filme!

Nach kleinen Serienrollen wie in Law & Order, Emergency Room oder "Castle" ergatte Chadwick 2013 in der Sportbiografie "42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende" seine erste Hauptrolle in einem Film. Danach spielte er außerdem in "Get on Up", "Marshall" und "Message from the King" mit. 2016 war er als T'Challa auch in "The First Avenger: Civil War" zu sehen, wofür er beim NAACP Image Award als "Bester Nebendarsteller" nominiert wurde. Auch in den Fortsetzungen "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" wirkte der SAG-Award-Gewinner mit.

Chadwicks letzte Rolle sollte die in "Da 5 Bloods" sein – ein Kriegsdrama, das seit Juni auf Netflix zu sehen ist. Für das kommende Jahr war zudem eine Fortsetzung für "Black Panther" geplant. Was jetzt mit Chadwicks Rolle passiert, ist derzeit nicht bekannt.

Marvel Studios Chadwick Boseman in "Black Panther"

Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Chadwick Boseman

