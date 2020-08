Will Emmy Russ (21) keinen Kontakt mehr mit ihren Mitstreitern? Die TV-Bekanntheit flog im Halbfinale bei Promi Big Brother raus. In der Folge vor dem Exit bot ihr Werner Hansch (82) an, ihr seine Handynummer zu geben, um ihr auch nach der Show mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Diese süße Geste lehnte sie jedoch ab. Jetzt verkündete der Beauty & The Nerd-Beauty gegenüber Promiflash: Vorerst werde sie keinem TV-Container-Mitbewohner ihre Nummer verraten.

Emmy erzählte gegenüber Promiflash, dass sie erst einmal gründlich überlegen werde, ob und wem sie ihre privaten Kontaktdaten gebe. Denn bevor die ewige 21-Jährige eine Entscheidung fällt, muss sie erst eine Sache erledigen. "Zuerst will ich mir die Sendung anschauen. Niemand von den Bewohnern kriegt meine Handynummer, bevor ich mir nicht die ganze Sendung angeschaut habe”, betonte die gebürtige Hamburgerin.

Wie wird sie wohl die Geschehnisse der letzten drei Wochen bewerten? Eins scheint für die Reality-TV-Teilnehmerin zumindest jetzt schon festzustehen: Sie präsentierte sich noch nie authentischer! "Dieses Mal war ich so sehr ich selbst wie in keiner anderen Sendung zuvor", plauderte Emmy aus.

Public Address / ActionPress Werner Hansch bei einem Presse-Fototermin anlässlich der Sendung "hart aber fair" in Berlin, 2018

© SAT.1/Marc Rehbeck Emmy Russ, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

