Hat sie alles nur vorgetäuscht? In der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel sorgte Emmy Russ (21) für so manchen Skandal: Ihren Körper bedeckte die Beauty & The Nerd-Bekanntheit häufig nur mit Stofffetzen. Und auch in Gesprächen mit den anderen Bewohnern ließ sie tief blicken: Ob Berichte über Sexträume oder Orgasmen – kein Thema war der Blondine zu intim. Sowohl einige Zuschauer als auch Teilnehmer glauben jedoch, dass die 21-Jährige nur eine Rolle gespielt hatte. Jetzt reagiert Emmy auf diese Einschätzung!

Im Interview mit Promiflash stellt Emmy klar: "Dieses Mal war ich so sehr ich selbst wie in keiner anderen Sendung zuvor." Ganz anders sei dagegen ihre "Beauty & The Nerd"-Teilnahme gewesen. In der Show fiel sie vor allem durch ihre lautstarken Zankereien mit ihren Konkurrentinnen auf. "[Da] hatte ich gar keine andere Wahl, als gemein zu sein, weil ich von A bis Z die falschen Leute neben mir hatte", erklärte das Promi-BB-Küken.

Statt mit unscheinbaren Langzeit-Singlemännern und durchgestylten Frauen lebte Emmy im "Promi Big Brother"-Märchenland mit Stars wie Ikke Hüftgold (43), Mischa Mayer oder Jasmin Tawil (38) zusammen. Und diese Mischung tat der gebürtigen Hamburgerin offenbar ziemlich gut! Gegenüber Promiflash betont sie: "Jetzt habe ich mich deutlich wohler gefühlt und konnte mehr ich sein."

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Januar 2019

© SAT.1/Marc Rehbeck Emmy Russ, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Juli 2020

