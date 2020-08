Sie haut einfach alle um! Kourtney Kardashian (41) zeigt sich im Netz gern sexy und lasziv. Der Keeping up with the Kardashians-Star hat auch schon durch den ein oder anderen Photoshop-Fail für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt verblüfft die Beauty ihre Fans allerdings mit etwas anderem – und das hat dieses Mal augenscheinlich nichts mit Bildbearbeitung zu tun: Ihre Community feiert Kourtneys beinahe makellosen Beine!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Unternehmerin auf Instagram einen Schnappschuss von sich, auf dem sie – nur in einen Kimono gehüllt – auf einem Stuhl sitzt und lässig für die Kamera posiert. Dabei stellt die 41-Jährige vor allem ihre Beine zur Schau, was auch ihren Followern nicht entgeht. "Okay, deine Beine und und Oberschenkel sind echt krass", "Was für großartige Beine sie einfach hat" oder "Sie ist einfach so schön", schreiben unter anderem drei begeisterte Fans.

Erst vor wenigen Monaten machte die Lifestyle-Influencerin deutlich, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt. "So ist mein Körper eben. Ich habe während der Quarantäne ein paar Pfund zugenommen und ich liebe meinen Körper und ich bin stolz auf meine Kurven", fand Kourt in einem YouTube-Clip klare Worte, nachdem sie einige Kritik dafür einstecken musste, dass sie durch die momentane Gesundheitskrise ein wenig zulegt hatte.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2020

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, August 2020

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Unternehmerin

