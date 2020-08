Jasi_xx3 bietet offene Einblicke. Die TikTokerin brachte mit gerade einmal 17 Jahren vor wenigen Tagen ihren ersten Nachwuchs zur Welt. Auf die Reise ihrer Schwangerschaft bis hin zur Geburt hatte die junge Frau ihre Fans in den vergangenen Monaten bereits mitgenommen. Nun beweist sie: Mit ihren ehrlichen, privaten Details ist auch nach der Entbindung nicht Schluss. Im Gegenteil: Jasi veröffentlichte nun ein Bild, das ihren Körper kurz nach der Geburt zeigt.

Zu einem Instagram-Foto von sich in Jogginghose und Sport-BH schrieb Jasmin: "Mein Bauch, sechs Tage nach der Geburt." Um noch besser zu verdeutlichen, dass nach einer Entbindung nicht gleich alles wieder so aussieht wie vor einer Schwangerschaft, veröffentlichte die Netz-Bekanntheit dazu noch ein Video von ihrem Körper.

Für ihre Offenheit konnte Jasi schnell begeisterte Kommentare einheimsen. "Einen Riesen-Respekt, dass du deinen Körper so zeigst, wie er nach der Geburt ist", war nur eine der vielen positiven Rückmeldungen. Was haltet ihr von Jasis Foto? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrer Tochter

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im August 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2020

