Was ist das denn für ein cooler Vater! Immer wieder teilt Sila Sahin (34) stolz Schnappschüsse von den drei Männern in ihrem Leben: Ihrem Ehemann Samuel (27) und ihren beiden Söhnen Elija und Noah. Doch von einem ganz besonderen Mann hat ihre Community bisher kaum etwas gesehen: Ihrem Vater! Jetzt teilte die Schauspielerin einen Schnappschuss mit ihrem Papa, der ihre Fans völlig aus den Socken haute: Ihr Dad ist nämlich ein richtiger Fashionista!

In einem bunt bedruckten Anzug mit passender Cappi steht Silas Papa Zarif Zeki Sahin auf dem Foto neben seiner Tochter und lächelt verschmilzt in die Kamera. Offenbar hat ihr Vater einen Hang zu besonders auffälligen Stoffen und auch kein Problem damit, mit seinem Äußeren zum absoluten Blickfang zu werden. "Top Outfit der Papa", zeigte sich ein User beeindruckt. "Einfach nur stylish!", schwärmte ein anderer vom Look des Mannes.

Die Zweifach-Mama dankte ihrem Vater mit diesem Bild vor allem für seine Teilnahme am Launch ihres ersten Kochbuchs "Silas Orientküche". Woher die Begeisterung der Beauty rührt, den Kochlöffel zu schwingen, verriet sie dabei auch. "Die Liebe zu den Kräutern und Gewürzen habe ich definitiv von dir gelernt", schwärmte die einstige GZSZ-Berühmtheit von ihrem Dad Zarif.

Getty Images Sila Sahin im Jahr 2016

Getty Images Sila Sahin auf dem Cannes Film Festival im Jahr 2017

Instagram / diesilasahin Sila Sahin-Radlinger und ihr Ehemann Samuel im Jahr 2020

