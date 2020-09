Gigi Hadid (25) gibt ihren Followern noch mehr Einblicke in ihre Schwangerschaft! Das weltberühmte Model erwartet mit seinem Freund Zayn Malik (27) den ersten Nachwuchs. Nach der Baby-Ankündigung im April warteten ihre Fans allerdings lange vergeblich darauf, dass die zukünftige Mutter ihre Körpermitte präsentiert – bis jetzt: Seit einigen Tagen begeistert die Laufstegschönheit im Netz mit einer ganzen Reihe von Bildern, auf denen sie ihre Wölbung stolz in die Kamera streckt. Zusätzlich gewährt sie nun einen Blick hinter die Kulissen des Fotoshootings.

Instagram-User können auf Gigis Account in drei kurzen Videos sehen, wie die Aufnahmen entstanden sind. Die Kamera schießt Bild um Bild, während die Laufstegschönheit zunächst im Stehen in einem transparenten Gewand posiert, sich dann in einer aufgeknöpften weiten Jeans und weißem Crop Top in Szene setzt und zuletzt, in einen fließenden weißen Stoff gehüllt, auf dem Boden sitzt. Die professionellen Schnappschüsse entstanden Ende Juli, als sie sich in der 33. Schwangerschaftswoche befand.

Damit dürfte die Geburt schon bald vor der Tür stehen. Dass der Nachwuchs im September das Licht der Welt erblicken werde, offenbarte bereits Gigis Mutter Yolanda Foster (56) gegenüber dem niederländischen Radiosender RTL Boulevard. Ob es sich, wie Insider berichten, um ein Mädchen handelt, ist bisher allerdings noch nicht bestätigt worden.

Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Foster und Gigi Hadid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de