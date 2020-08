Gigi Hadid (25) zeigt erstmals ihren Schwangerschaftsbauch! Ende April gab das Supermodel überraschend bekannt: Sie erwartet ihr erstes Kind von ihrem Freund Zayn Malik (27). Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf süße Schwangerschafts-Updates der Laufstegschönheit, womit sie sich jedoch bisher sehr zurückhielt. Nun ließ sich die Beauty professionell mit ihrer großen Babykugel ablichten. Mit diesen hinreißenden Schnappschüssen verzaubert Gigi jetzt ihre Follower!

Auf den Schwarz-Weiß-Fotos auf Instagram hält die 25-Jährige im luftigen Kleidchen ganz sanft ihren Bauch fest. "Ich schätze diese Zeit, all die Liebe und Wünsche so sehr", schwärmt die Blondine unter den Aufnahmen. "Ich werde es niemals vergessen, diese besonderen Bilder mit meinen Freunden gemacht zu haben", richtet sie emotionale Worte an ihre Liebsten, die sie offenbar bei dem Babybauch-Shooting unterstützt haben.

Die Aufnahmen des kugelrunden Schwangerschaftsbauchs sind am 26. Juli – also vor etwa einem Monat – entstanden, wie Gigi weiterhin berichtet. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis die Schwester von Bella (23) ihr kleines Mädchen in den Armen halten darf. Im September soll es, laut ihrer Mutter Yolanda, so weit sein. "Ein Engel wächst heran", verkündete die werdende Mama ihre große Freude auf den neuen Erdenbürger.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid auf der New York Fashion Week im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Anzeige

Getty Images Gigi und Bella Hadid auf der Victoria's Secret Fashion Show im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de