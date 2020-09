Bahnt sich auf Love Island schon der erste Zoff an? Eigentlich begann die diesjährige Staffel am Montagabend recht harmonisch – jedenfalls bis Aurelia Lamprecht die Gruppe aufmischte. Als Granate hatte sie nämlich das Privileg, einer ihrer Mitstreiterinnen das Match auszuspannen. Sie entschied sich für Anna Iffländers Lover Henrik Stoltenberg. Klar, dass die davon gar nicht begeistert war. Das dürfte Aurelia ziemlich egal sein, denn sie hatte schon gegenüber Promiflash eine Kampfansage zum Thema "Ausspannen" gemacht!

"Ich weiß, was ich will, und wenn ich einen Mann will, dann will ich den. Das ist ja auch nicht 'Friend Island'!", stellte die gelernte Hotelfachfrau schon vor dem Staffelstart im Gespräch mit Promiflash klar. Sie beschreibt sich selbst als sehr temperamentvoll und wolle nicht ausschließen, dass es deshalb zu Streitereien mit den anderen Islanderinnen kommt. "Es muss natürlich immer einen Grund haben, also ich haue da jetzt nicht so einfach auf den Tisch. Ja, ich denke schon, dass da mein Temperament ein paar Mal aufblitzen wird", betonte sie weiter.

Aber was hält eigentlich Henrik von solchen Aktionen? Immerhin fühlte er sich mit seinem vorherigen TV-Flirt Anna ganz wohl und wusste erst nicht so recht, ob das mit Aurelia auch so gut harmonieren würde. Vorab hatte er Promiflash erklärt, wie er mit so einer Situation umgehen würde: "Ich denke, ich würde dann ganz offen und ehrlich mit beiden Parteien kommunizieren, was ich fühle und was los ist."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Henrik und Anna bei "Love Island" 2020

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Love Island" 2020

RTLZWEI – Magdalena Possert Henrik, Kandidat bei "Love Island" 2020

