Die Bauer sucht Frau-Familie wächst erneut: TV-Landwirt Kurt wird zum ersten Mal Papa! 2011 wollte sich der Rinderhalter in der TV-Kuppelshow verlieben – was zunächst auch klappte. Mit Hofdame Sonja schipperte er sogar in den Hafen der Ehe, verließ ihn Ende 2015 allerdings schon wieder. Kurze Zeit später fand er mit Ex-Schwiegertochter gesucht-Kandidatin Sabine erneutes Glück, doch auch das war nicht von Dauer. Jetzt überrascht der Milchbauer nicht nur mit einer neuen Partnerin an seiner Seite: Er erwartet mit ihr sogar bereits Nachwuchs!

Mit Freundin Nicole soll es jetzt endlich für immer sein! "Ich bin so richtig verliebt. Nicole und ich haben uns letztes Jahr im September kennengelernt und zum ersten Mal getroffen. Es war Liebe auf den ersten Blick", berichtet Kurt im Gespräch mit RTL und schwärmt weiter: "Ihre Herzlichkeit und ihre Schönheit machen Nicole zur Traumfrau für mich." Und mit einem Mal schien alles Schlag auf Schlag zu gehen: "Unser Wunschkind wird im Oktober geboren! Ich weiß, sie ist die Frau für die Ewigkeit für mich!"

Die 37-Jährige ist bereits bei ihrem neun Jahre älteren Traummann eingezogen – und hat ihre zwei Kinder gleich mitgebracht. Die Patwork-Familie lebt gemeinsam auf Kurts Hof in Mittelfranken. "Wir planen auch bereits unsere Hochzeit", verrät der Papa in spe.

ActionPress Kurt und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest, 2011

ActionPress Milchbauer Kurt, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2011

ActionPress Kurt und Sonja für "Bauer sucht Frau"

