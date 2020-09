Gigi Hadid (25) äußert sich nun zur anstehenden Geburt! Im Frühjahr dieses Jahres gaben das Model und sein Freund, Ex-One Direction-Sänger Zayn Malik (27), bekannt, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mit genaueren Informationen rund um die Schwangerschaft hielt Gigi sich aber eher zurück – erst vor wenigen Tagen gab sie ihren Fans erstmalig einen freien Blick auf ihren Babybauch. Jetzt verrät die Laufstegschönheit allerdings doch: Die Entbindung steht unmittelbar bevor.

"33. Schwangerschaftswoche", lautet die kurze, aber vielsagende Nachricht auf Instagram. Zu einem professionellen Foto, auf dem die 25-Jährige ihren runden Bauch in Szene setzt, teilt sie auch ein Herz-Emoji. Demnach dürften ihre Follower bereits jetzt wissen: Der Endspurt in Sachen Schwangerschaft ist im Hause Malik-Hadid bereits eingeleitet. In der Regel steht die Geburt zwischen der 38. und 40. Woche an.

Wie sehr sich die werdenden Eltern auf ihr Baby freuen, haben sie in der Vergangenheit immer wieder betont. Insider hatten gegenüber Us Weekly sogar berichtet, dass das Paar sich gerade "näher als jemals zuvor" sei. Angeblich verbringen die beiden ihre gemeinsame Zeit aktuell auf der Farm von Gigis Mutter.

Getty Images Zayn Malik and Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week, 2016

Getty Images Das Model Gigi Hadid im März 2020

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik im Mai 2016

