Dieser frühere Love Island-Kandidat hat bei Jana Ina Zarrella (43) einen bleibenden Eindruck gemacht! Die gebürtige Brasilianerin moderiert die deutsche Ausgabe der beliebten Kuppelshow schon seit der ersten Staffel, die 2017 ausgestrahlt wurde: In den vergangenen drei Seasons hat die Moderatorin bereits so einige Teilnehmer kennengelernt und miteinander verkuppelt. Doch welcher "Love Island"-Star ist Jana Ina besonders im Gedächtnis geblieben? Im Promiflash-Interview ließ die 43-Jährige die vergangenen Staffeln noch einmal Revue passieren...

"Ich mag den Tobias Wegener sehr gerne", schwärmte Jana Ina jetzt im Gespräch mit Promiflash und beschrieb den gelernten Maler und Lackierer: "Tobi ist so ein süßer Junge." Der 27-Jährige – der in der zweiten Staffel auf die Insel der Liebe gezogen war – sei nicht nur besonders lieb, sondern habe auch ein gutes Herz, betonte die Frau von Giovanni Zarrella (42) daraufhin. "Ich freue mich, dass er seinen Weg geht und Karriere macht", deutete sie seine weiteren TV-Auftritte an: So nahm Tobias unter anderem 2019 an Promi Big Brother und im März dieses Jahres an Promis unter Palmen teil.

Zudem ist Jana Ina auch ein Paar besonders positiv in Erinnerung geblieben: "Ich freue mich auch sehr für Elena Miras und Mike Heiter", betonte die Moderatorin. Die Eltern der kleinen Aylen lernten sich 2017 im Rahmen ihres "Love Island"-Abenteuers kennen, verließen die Kuppelshow allerdings nicht als Liebespaar. Trotzdem freue es Jana Ina, dass die beiden zueinandergefunden haben und jetzt ihren gemeinsamen Weg gehen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im August 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juli 2020

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

