Das war so wohl nicht geplant! In der vergangenen Love Island-Folge ging es ziemlich heiß her: Im Rahmen eines Spiels schnappte sich Teilnehmer Henrik Stoltenberg die Nachzüglerin Aurelia Lamprecht und machte ihr ein Lippenbekenntnis, auf das sie sich direkt und ohne Widerworte einließ. Vor Show-Start hatte die 23-Jährige noch gegenüber Promiflash erzählt, dass sie sich mit dem Küssen normalerweise Zeit lasse!

"Ich habe einfach gemerkt, dass, wenn man einen Mann sofort ranlässt, dass er dann meistens das Interesse verliert und das Ganze schnell abkühlt", erzählte Aurelia vor Beginn der Dreharbeiten gegenüber Promiflash. Wenn man einen Mann warten lasse, zeige sich einfach, dass er dann mehr Interesse habe. Zwar flirte sie gerne, zu einem Kuss wolle sie es aber nicht einfach so kommen lassen. "Auch vom Mann, der muss schon ein bisschen um mich kämpfen", fügte sie hinzu.

Doch nicht nur beim Thema Küssen deckte sich Aurelias Verhalten nicht ganz mit ihren Aussagen: Als ihr Kusspartner Henrik Mitstreiterin Melina schöne Augen machen wollte, zeigt sich Aurelia ziemlich verärgert – im Interview hatte sie sich hingegen als nicht eifersüchtig eingeschätzt: "Ich weiß, wer ich bin." Allerdings betonte sie auch, dass sie nicht wisse, wie sich dies in einer Ausnahmesituation, wie das in der Villa der Fall sei, verhalten würde.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL2 "Love Island"-Couple Henrik und Aurelia

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin 2020

RTLZWEI / Magdalena Possert Aurelia und Henrik, "Love Island"-Couple 2020

