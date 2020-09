Denny sollte sich warm anziehen, denn jetzt kommt Sascha! Aktuell sucht Cora Schumacher (43) in ihrer eigenen Datingshow Coras House of Love den Mann fürs Leben. Bisheriger Favorit für diesen Posten ist Ex-Big Brother-Kandidat Denny Heidrich. Mit ihm flirtete die 43-Jährige bisher am meisten – außerdem knutschten sie bereits in Coras Bett. Doch der Boxer ist nicht der einzige Mann in Coras Gunst, denn: In der vierten Folge kamen sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und Bachelorette-Boy Sascha ziemlich nah und küssten sich innig!

Während der aktuellen Challenge, bei der die Herren ihre Qualitäten als Hausmänner beweisen mussten, beeindruckte der 41-Jährige Cora mit seinem Improvisationstalent. "Darf ich dich küssen?", fragte die Blondine Sascha während des Wettkampfes. Dieser antwortete ohne zu zögern: "Du darfst mich jederzeit küssen." Nach dem Kuss schwärmte er von Coras Lippen – und auch sie war wohl sehr begeistert, denn sie küssten sich nicht nur einmal. Im späteren Einzelinterview war der Online-Marketing- und SEO-Manager immer noch völlig geflasht von den Küssen: “Wenn ich der Einzige war, der heute geküsst worden ist, ist der Tag für mich wunderbar gelaufen.” Das habe ihm gut getan und auch sein Ego gepusht.

Bereits am Tag zuvor hatte die Rennfahrerbraut ein tolles Date mit Sascha gehabt und ließ es auch Denny wissen: "Sascha hat mich heute sehr beeindruckt. Ich war so durch und Sascha war so entzückend. Ich hab mich in seinen Armen eingekuschelt und ich konnte runterkommen. Und ich sag dir ganz ehrlich: Das ist das, was ich brauche."

"Coras House of Love" – eine neue Folge immer freitags auf Joyn.

Anzeige

Joyn Denny, Kandidat bei "Coras House of Love"

Anzeige

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

Anzeige

Joyn Sascha, Kandidat bei "Coras House of Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de