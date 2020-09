Hilaria Baldwin (36) ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen! Im April teilte die Yogalehrerin die erfreuliche Neuigkeit: Sie und ihr Ehemann Alec Baldwin (62) erwarten ihr fünftes Kind. Bevor es in den Kreißsaal geht, wurde die hochschwangere Schönheit vor wenigen Tagen von ihren Liebsten mit einer Babyparty überrascht. Nun stand erneut eine Routine-Untersuchung an, bei dem sich ein besonderer Moment ergab: Hilaria hörte den Herzschlag ihres ungeborenen Babys!

Den rührenden Augenblick hielt Hilaria in einem kurzen Instagram-Clip fest, den sie ihren Followern nicht vorenthalten wollte. "Hört hin. Ich lasse das Baby sprechen, weil ich nicht in Worte fassen kann, was dieser Klang mit mir macht", schrieb die werdende Fünffach-Mutter unter den Beitrag. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass der ungeborene Säugling wohlauf ist und sich prächtig entwickle.

Allzu lange muss sich Hilaria nicht mehr gedulden, bis sie ihren Nachwuchs in den Armen halten darf. Der errechnete Geburtstermin befindet sich im September. Doch schon Ende August war die 36-Jährige der festen Überzeugung, dass sie Wehen habe und die Geburt gleich starten würde. Im Krankenhaus angekommen wurde die gebürtige Spanierin dann allerdings wieder nach Hause geschickt.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und ihr Mann Alec, Juni 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im August 2020

