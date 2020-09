Nathalia Goncalves Miranda haut die Love Island-Männer total vom Hocker! Am Montagabend durften sich die Kuppelshow-Teilnehmer über eine neue Mitbewohnerin freuen: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin kam als Granate in die Villa – und wie: In einem transparenten Kleid schwebte die Brasilianerin förmlich auf die Jungs zu. Und die waren bei diesem Anblick total von den Socken: Nathalia verdrehte allen Männern komplett den Kopf!

Während sich die Mädels noch im Badezimmer zurechtmachten, versammelten sich die Herren der Schöpfung bereits geschniegelt und gestriegelt an der Feuerstelle – und wurden dort vom Auftritt der Brünetten überrascht. "Bumm. Ich hatte echt Schockstarre, ich wusste nicht mehr, wo ich hingucken soll!", erklärte Max später. Henrik setzte jedoch noch einen drauf: "Wir haben jetzt mit Abstand die hübscheste Frau in der Villa. Die ist eine Zehn von Zehn! Das ist der Supergau. Ich hatte echt Gänsehaut!"

Was die Mädchen wohl zu diesen Reaktionen sagen werden? Besonders sein Couple Aurelia dürfte von Henriks Euphorie nicht besonders angetan sein – schließlich hatte dessen Interesse an Melina sie zuletzt bereits mehrfach zum Weinen gebracht. Wie fandet ihr Nathalias Einzug? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

Love Island, RTL II Nathalia Goncalves Miranda bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Henrik bei "Love Island"

Anzeige

RTL II Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Was sagt ihr zu Nathalias Einzug? Wirklich der Hammer! Ich fand es übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de