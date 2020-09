Das war alles andere als ein spontaner Entschluss! Bereits in den vergangenen Wochen mussten die Unter uns-Fans stark sein: Schauspielerin Alica Hubiak verabschiedete sich aus der Schillerallee, nachdem ihre Serienfigur Jana Schäfer den Kampf gegen einen Hirntumor verloren hatte. Kurz darauf erreichte die Zuschauer die nächste Hiobsbotschaft, denn auch Kai Noll (55) alias Rufus Sturm kehrte der RTL-Daily den Rücken. Obwohl dieses Aus für das Publikum völlig überraschend kam, erklärt der TV-Star im Gespräch mit Promiflash: Sein Ausstieg wurde schon im vergangenen Jahr vorbereitet.

"Die Entscheidung ist schon etwas länger gefallen. Schon letztes Jahr im September. Wo wir uns zusammengesetzt haben – die Produzenten und ich – und gesagt haben: ‘Es ist jetzt erst mal gut so’", erzählte der 55-Jährige im Promiflash-Interview von dem Moment, in dem der schwere Schritt geplant wurde. Der Musiker hat bereits einige "Unter uns"-Jahre auf dem Buckel. Bei seinem Einstieg vor mittlerweile mehr als 17 Jahren habe er gar nicht darüber nachgedacht, so lange Teil des Casts zu sein. "Zwischendurch denkst du, es geht ewig so weiter. Aber irgendwann merkst du, es geht nicht immer so weiter und ich habe ein bisschen Angst, stehen zu bleiben", begründete Kai sein Serien-Aus.

Ein Trost für die Fans dürfte es aber sein, dass Rufus nicht den Serientod sterben wird, sondern lediglich Köln verlässt. Kai scheint mit diesem Verlauf der Geschichte ebenfalls ziemlich glücklich zu sein. "Die haben mich nicht sterben lassen, insofern gibt es ja immer noch Möglichkeiten", freute er sich im Interview.

Anzeige

Instagram / kai.noll "Unter uns"-Star Kai Noll

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Rufus (Kai Noll) und Lili (Sarah Bogen) bei "Unter uns"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Schauspieler Kai Noll

Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass die Entscheidung für das Serien-Aus schon so lange feststand? Klar, so etwas muss gut geplant sein! Nein, das wundert mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de