Wie soll es nur ohne ihn weitergehen? Seit mittlerweile 17 Jahren ist Kai Noll (55) in der Rolle des Rufus Sturm Teil des Unter uns-Kosmos. Als sympathischer Taxifahrer eroberte der Schauspieler die Herzen der Fans. Doch jetzt müssen die Zuschauer der RTL-Daily stark sein: Kai hat sich entschlossen, dem Format den Rücken zu kehren. Diese Nachricht passt dem TV-Publikum ganz und gar nicht.

In einer Promiflash-Umfrage können es die meisten Leser kaum fassen, dass der 55-Jährige bald nicht mehr für die Vorabendsendung vor der Kamera steht. Von insgesamt 2.603 Teilnehmern gaben knapp 65 Prozent (1.678 Stimmen) an, dass sie sich "Unter uns" ohne Rufus beziehungsweise Kai nicht vorstellen können. Die restlichen rund 35 Prozent (925 Votes) finden es hingegen verständlich, dass sich der Fernsehstar nach so vielen Jahren entschieden hat, neue Wege zu gehen.

Auch im Netz wird der nahende Exit des Schillerallee-Bewohners heiß diskutiert. Auf Instagram ist ein Fan beispielsweise enttäuscht, dass in den vergangenen Monaten und Jahren schon der eine oder andere Charakter das Kölner Veedel verlassen musste. "Es sind nicht mehr so viele von den 'Alten' da. Sehr, sehr schade", schreibt er. Erst 2019 mussten sich die Zuschauer von Irene-Weigel-Darstellerin Petra Blossey (64) verabschieden.

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Rufus (Kai Noll) und Lili (Sarah Bogen) bei "Unter uns"

Anzeige

Unter uns, RTL Rufus (Kai Noll), Lili (Sarah Bogen) und Lotta (Laurena Lehrich) bei "Unter uns"

Anzeige

TVNOW / Bernd Jawore Petra Blossey, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de